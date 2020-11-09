高雄三民區一間市立高工，上午9時35分發生一起男學生溺水事件，據了解，9日是班上游泳的測驗，該學生卻不慎在學校的游泳池溺水，當時指導老師及救生員均在場，將他救上岸時，同學立刻報案尋求警消協助，但救護人員到場時，男學生已經沒有生命跡象，由學校教官陪同送往高醫進行急救，校方也已經通知家屬及教育局，目前男學生仍然在搶救當中。

(中時 )