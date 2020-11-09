高雄校園意外 高工男學生校內游泳測驗溺水命危 11:182020/11/09 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄高工男學生泳測 校內泳池溺水命危搶救中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄三民區一間市立高工，上午9時35分發生一起男學生溺水事件，據了解，9日是班上游泳的測驗，該學生卻不慎在學校的游泳池溺水，當時指導老師及救生員均在場，將他救上岸時，同學立刻報案尋求警消協助，但救護人員到場時，男學生已經沒有生命跡象，由學校教官陪同送往高醫進行急救，校方也已經通知家屬及教育局，目前男學生仍然在搶救當中。 (中時 ) #男學生 #溺水 #高雄 #學校 #游泳池 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄校園意外 高工男學生校內游泳測驗溺水命危 11:182020/11/09 社會 松林國小校內增建校舍 新竹縣府教育處喊卡 15:522020/11/09 生活 防悲劇重演 太平警分局深入校園宣導 12:222020/11/09 寶島 高雄3坪「廚房雅房」月租2500 網轟：世界奇觀 23:142020/11/09 搜奇 弘愛築夢助學金助攻 弘光美髮系生4賽奪13冠 14:582020/11/09 寶島 劉炯朗過世 清大臉書緬懷前校長 16:242020/11/09 生活 林柏宏戴寶齊萊扮貴公子 04:102020/11/09 時尚消費 羅美玲鐵齒遇到真愛！初被Terry搭訕以為他是「輕浮屁孩」 19:142020/11/09 娛樂 高雄男學生泳測終點前1米滅頂 葉克膜續命中 17:552020/11/09 社會 東森直銷事業 插旗高雄 04:102020/11/09 產業．科技 社會熱門新聞 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 - 社會 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 - 社會 中壢24歲乞丐妹非低收入戶？社會局曝調查真相 - 社會 護理師遭公公猥褻 向丈夫求救 遭他冷回：我要靠家裡生活 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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