維他命B群近年非常盛行，還有針對上班族、女性推出的款式，讓許多人認為B群應該在起床後服用，可以為一整天的工作帶來滿滿活力，2但晚上吃則會造成失眠。不過，這個觀念恐怕要被推翻了！有醫師表示，正確服用B群，反而有助於睡眠。

據《健談》報導，藥師廖偉呈表示，維他命B群有不同種類，作用除了能提振精神外，每日補充建議劑量確實可以幫助睡眠。由於B6能維持神經穩定性、消除焦慮，若與B1、B2作用，在腦中合成血清素 ，就能幫助色胺酸轉換成菸鹼酸和褪黑激素。

而體內如果缺乏B3，容易出現焦慮、易怒、睡不好，適量補充可以延長睡眠期間快速動眼期的時間，減少睡到一半醒過來的次數。至於B12有助於維持神經系統健康、消除煩躁和不安，不但可以穩定情緒，對睡眠品質也有幫助。

廖偉呈強調，B群絕對不是吃越多越好，有研究指出如果睡前吃太多B1、B6，反而會造成反效果。廖偉呈也提醒，服用維他命和藥品前，可以先諮詢藥師建議，才能達到更好的效果。

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(中時新聞網)