台中水湳自駕巴士開放民眾試乘。市議員陳淑華、邱素貞、謝明源與蕭隆澤試乘後指出，不論順暢度、舒適度、安全度等仍有待加強；未來計劃開上台灣大道，希望收集更多道路數據、車流分析，佈設更多感應器，做好周全準備再正式上路。

台中首輛自駕巴士免費試乘，自10月31日起，至11月11日開放民眾線上預約試乘，地點位於水湳智慧城中科路及大鵬路，民進黨台中市議員陳淑華、邱素貞、謝明源與蕭隆澤也相約搶先體驗試乘。

邱素貞、陳淑華說，AI人工智慧自動駕駛逐步實現，自駕巴士可有效解決目前客運業缺工的困境，提升公共運輸服務品質，許多縣市都有自駕巴士，台中是唯一將公車當自駕巴士運行的縣市。交通局希望5年內能行駛台灣大道，作為夜間與捷運綠線接駁使用。

蕭隆澤、謝明源指出，自駕巴士最重要的是安全性，其次就是讓消費者有安心感。自動駕駛公車，目前還在嘗試階段，仍有許多改進的地方，就試乘的經驗來說，不論順暢度、舒適度、安全度等都有待加強。

4位議員試乘時，他們在座位上有繫安全帶，當時行車速度約25公里左右，行進中突有機車騎士從路口鑽出來，自駕巴士緊急煞車，幸未釀意外，但他們被突如其來的煞車嚇到，身體往前傾，感覺不舒服。他們認為，自動駕駛公車，比較適合於中央公園作遊園車使用，慢慢開，欣賞園內景點。

台灣大道由於車流量大，一般正常行駛速度是50公里，有許多變換車道的車輛，常造成道路交通狀況難以預測，公車瞬間緊急煞車，對於乘客，恐造成危險性。陳淑華、邱素貞、謝明源與蕭隆澤建議，自駕巴士的試駕應收集道路數據、車流分析、路段地底鋪設光纖網路等準備周全再正式上路。

(中時 )