美國大選結果接近塵埃落定，美股期貨盤開盤後再大漲，台股在資金動能挹注下，9日突破萬三大關，指數改寫歷史新高，一早攻上13,149點，大漲175點，但隨幅拉回至13,100點以下，國票投顧投研部預期，短線震盪難免，若美國選舉結果確定，11月指數高點上看13,300點。

不過，國票投顧提醒，台股再度挑戰攻上萬三大關，不過，此處壓力不容小覷，加上川普提出選舉訴訟，恐將干擾市場氣氛，即使資金面正向看待，仍需提防短期盤勢可能的震盪。

國票投顧指出，就技術面來看，隨著美國大選結果趨於明朗，以及共和黨有望掌控參議院，加稅疑慮降低，變數逐漸消散，帶動台股出現連續性的上漲，另外資接連幾天買超台股，加上新台幣持續強升，上週五盤中一度攻克28.5元「彭淮南防線」，都將挹注大盤上漲力道，預期台股後續仍有高點可期。 此外，國票投顧分析，目前大盤日KD維持黃金交叉，且開口持續擴大，意味大盤當前漲勢強勁，加上外資連五買，大盤連五漲，具有相當程度的關連，只要外資能夠維持加碼的趨勢，大盤就有持續上漲的空間。MACD方面，柱狀體位於0軸上方，方向出現翻轉，代表多方重新掌握主導權，有利盤勢後續發展。至於RSI指標向上攀升，目前來到區間中上水位，需留意漲多之後可能的修正。

(工商 )