高山茶都2020嘉義博茶會將於21日至30日在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大展出，今年以茶與藝術為核心，除預約看展抽3C豪禮外，還規畫異國茶舞表演、親子茶藝創意競賽、台式鬥茶、茶文化體驗、茶文化講座、YOYO親子唱跳秀等豐富內容，並請來大師開講，讓民眾了解更多茶知識。

縣府指出，博茶會去年展期共吸引18萬人次參觀，今年融合藝術打造全台唯一特色主題館，預估有望突破20萬參觀人次，吸引更多民眾蒞臨嘉縣參加博茶會。

其中茶文化講座重金邀請茶文化中頂尖大師，打造茶藝內涵必上5堂課，分別為許效舜分享「茶藝品收藏與文化發展」主題，林榮國談「試論茶產業的創新可能」，林致兵分享「新茶創新與潮流創建品牌」，賴正南談「隱藏在茶湯禮科學密碼」，陳俊良老師分享「茶空間新美學」。

縣府說，講師都是上上之選，邀請全國喜愛品茶的民眾前來共襄盛舉，一同吸取關於茶的各種知識，從茶藝文化、藝品收藏及新茶創新、創建潮流茶品牌無所不包。

不過考慮到場地限制，茶文化講座每場限量100人，即日起開放預約，民眾可至高山茶都2020嘉義博茶會官方網站( https://reurl.cc/XkNRzj )，登錄會員點選報名，預約成功將收到Email 通知信，只要在21日至11月29日講座開始前，於中埔鄉農會金蘭分部「大會服務台」出示預約本人身分證正本，經工作人員用條碼機核對身份後即可領取課程券乙張。

2020嘉義博茶會以「TEA ＆ ART」為規畫重點，8大主題館、2大奉茶區、5場茶文化講座、10場茶文化展演，並有6大類的茶文化DIY，以藝術、創意的活動方式，引領民眾進入嘉義縣的「茶鄉」，而未來4、5年期間，將陸續以設計、生活、潮流等為走向，塑造出一個屬於嘉義縣茶文化特色的活動。

(中時 )