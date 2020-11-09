搶雙11商機，台北美福大飯店於11月9日至13日推出「雙11精彩快閃」活動，多項超值餐飲及住宿商品從線上到實體臨櫃接力登場。優商品包括「三天兩夜跨年假期」，可於12月30日或31日入住價值超過萬元的客房，搭配翌日彩匯自助早餐，11月9日12:00起至11日於飯店官網推出快閃優惠，優惠價14,998元起（原價39,270元，約38折），第二晚的優惠續住價每人2,000元不到。

除了跨年住宿，想要更多餐宿優惠的賓客，台北美福將於11月11日至13日每日上午11點至下午3點半於一樓大廳推出實體櫃位，限時販售「彩匯自助餐券」，以及擁有烤鴨三吃及菲力牛排等多項選擇的「超值美食通用券」，另有「一泊二食住宿券」等，餐券每人690元起，住宿每人3,499元起。

迎接跨年、元旦假期，台北美福規劃三天兩夜跨年住房專案，推出每人2,000元不到的續住方案，賓客可選擇於12月30日或31日入住。頂級房型選擇有18坪寬敞空間的「雅仕客房」，專案需連續住宿兩晚，快閃優惠只要14,998元（原價39,270元，約38折），亦可選擇擁有21坪大空間的「菁英客房」，快閃價17,998元（原價43,890元，約41折），入住皆可享用彩匯自助餐廳的活力早餐，品嚐現煮的南台灣風味海鮮粥、現炒的日式炒麵麵包，或是現作印度烤餅搭配風味咖哩、美福招牌牛肉麵等，期間可享受舒緩身心的三溫暖設施，12月31日晚間亦可加價1,680元+10％，參與Cocoon池畔酒吧的跨年派對活動，或是加價990元+10％享用彩匯自助餐廳跨年宵夜場，倒數時分可至鄰近的美麗華百樂園欣賞精彩的跨年煙火秀。

來不及搶購台北國際旅展餐宿優惠的賓客，台北美福將於雙11當日11:00開始，在飯店大廳推出限時臨櫃售券服務。餐券選項有高人氣的「彩匯自助餐券」，每人只要690元起，享有64折超值優惠。囊括日本料理、義式、台菜及粵菜的「超值美食通用券」，四間主題餐廳的十大餐點自由選，烤鴨三吃、川麻龍蝦海陸火鍋、台式三人合菜，或是雙人份的義式週末早午餐、牛排套餐、日式的鐵板、串燒、鰻魚及火鍋套餐等，每券2,800元，團購五張每券2,600元，可享最高價值5,720元的餐點，折扣達45折。

時下詢問度高的旅宿券提供有「禮遇升等雙人券」，每券6,999元（原價19,635元，約36折），以及「行政客房一泊二食雙人券」提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，12月29日前入住每房加贈美福自創新品「美福拌拌麵」乙組（價值560元），每券7,999元，以39折的優惠價享有價值20,570元的餐宿享受。多人共遊可選擇「四人樂遊住宿券」，每券9,900元（原價32,340元，約31折），一券可入住兩間行政客房，四人樂遊每人只要2,475元。

此外，還有提供個人或企業贈禮使用的「美福全館商品券」，每券可使用於館內餐飲或住宿消費，18張以上的套券組合，滿額加贈5,000元以上的餐飲抵用券，或價值16,170元的行政客房住宿券，優惠組合每套36,000元起，五星食宿輕鬆享。凡於攤位消費滿13,000元，即可以3,020元加購行政客房住宿券一張（定價16,170元）。

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