陸委會主委陳明通9日赴內政委員會進行「大陸委員會報告業務概況、審查110年度總預算案」、「美國大選對兩岸關係之影響」等報告。

陳明通表示，中國對台政策不會受到美國總統大選結果影響，將藉可能發展，策略迂迴或加入操作所謂「統一進程」。未來美中關係發展將影響區域安全及世界政經格局。北京方面應會審慎評估美方內部情勢，並重塑雙方關係發展趨勢。

陳明通強調：中國對台統一政策是一慣的，不會因美國總統選舉而改變。

另外，中共總書記習近平已在抗戰勝利、抗美援朝70週年紀念、中國國際進口博覽會等場域，一再不點名宣示「五個絕不答應」、「中國人民是惹不得的」及「自力更生、對外開放」等，警告美方勿逾越其核心利益紅線。近期中共持續在台周邊軍事滋擾、操作武統論調，批判美台合作「倚美謀獨、死路一條」等，未來仍將加大操作「經社促統」、「以武逼和」的複合式統戰與強制作為，強迫台灣接受其設定的政治框架。

陳明通認為，未來台美關係仍將在共同理念價值上，在經貿、科技、安全、防疫等國際合作領域，持續為區域安全繁榮等共同利益深化合作。面對兩岸情勢發展，政府將在捍衛民主自由價值的原則下，堅定既定立場，持續維護台海和平穩定，妥慎應處可能情況。

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