民進黨立委鄭運鵬今日於立法院司法委員會質詢時表示，政府機關設發言人，就應該要當翻譯器，講的話大家要聽得懂，特別是司法院寫的法律判決，沒有人看得懂，甚至有的時候連我自己都看不太懂。

鄭運鵬指出，司法院明年編列1.2億要宣傳《國民法官法》，還打算做遊戲、app等等，那個就不用做了，反正也沒人會玩，做下去也是等著之後被檢討。

鄭運鵬說，司法院定期印製的司法周刊紙本，越印賠越多，而司法周刊的電子報卻僅提供民眾免費閱讀1版及4版，不利宣導普及，應全部免費提供並停發紙本，以節省公帑。

鄭運鵬表示，司法周刊一年約要花掉512萬，但訂戶只有1500人左右，大部分是律師公會、會計師事務所等等，而1年訂費是400元，換算下來每年要虧損4百多萬，平均每戶大概要倒貼3千元。

司法院秘書長林輝煌回應，會印紙本是因為有些機關會定期贈與，加上有些年齡層還是習慣看紙本。鄭運鵬說，一個電子閱讀器大概也是3千塊，與其每年這樣賠錢，司法院乾脆補貼給訂戶還比較划算。

(中時 )