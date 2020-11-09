公視第7屆董監事第2次審查會議於今(9)日上午登場。國民黨團推派的5位審查委員昨(8)晚突投震撼彈，決議全數不參與審查會，希望藉此暫緩審查。但審查會議仍如期舉行。針對得否在缺席4分之一委員的情況下審查，出席審查委員各持意見，歷經近2個小時討論，最終決議延期再審。

依照《公視法》，董監事通過門檻為4分之3以上審查委員同意。民進黨推派的審查委員蘇正平提出動議，認為母法並無規定究竟需取得同意的，是4分之3以上的出席委員，還是4分之3以上的全體委員，希望修改辦法，改為4分之3以上的出席委員同意，便可實質審查。

今日出席委員包含民進黨團推派的翁秀琪、蘇正平、張烽益、王勁力、黃世鑫、蔡茂寅、陳東升、蕭新煌、台灣民眾黨黨團推派的謝啟明、時代力量黨團推派的羅世宏。羅世宏今日本人未到場，請翁秀琪代理。國民黨團推派的廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英則全數缺席。

第7屆第1次公視董監事審查委員會審查會議於去年9月召開，最終僅7名董事、1名監事通過，不達法定人數。陳東升認為，若此回改變規則，則去年通過的董監事，與適用新規則通過的董監事相比，同意基礎會不一樣，恐會造成行使職權上的法律爭議，且代表性及正當性也須討論。

謝啟明表示，硬要改成開會人數4分之3即可通過，那假設出席人數只有一半、多一位的話，是否也能通過？他難以接受，也認為違背民主程序，希望請審查委員多加考慮。

蕭新煌表示，以現制來說，僅4個人不出席就能杯葛會議，也值得討論。但審查委員職責是審查候選人，審查委員若要修改規則，則要承擔政治責任。張烽益認為，未參與會議就是放棄權利，不能來也能委託，但缺席委員都沒有，就是放棄表達審查意見，出席委員的權益也要重視。但作業修正後，應馬上適用，還是要到下次，需討論。

蘇正平認為，讓審查運作是審查委員的責任，因此他才決定提出動議。最終在投票表決下，以8票同意票通過修改辦法，審查將以出席委員的4分之3以上為同意門檻。投下反對票的是陳東升及謝啟明。

但對於是否今日適用新制，審查委員最後也以7票贊成「事緩則圓」，下一次審查會議再使用門檻下修的規定。

(中時 )