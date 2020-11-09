NCC即將處理中天新聞台換照，日前已召開聽證會，但聽證會卻引發各界更多疑慮。台灣行政法學會等團體今舉行「中天換照事件所引發之憲政法治爭議」座談會。前NCC委員翁曉玲今天表示，對於電視台，NCC應該盡量不要干預媒體內部經營，應該做結構性的管制，而不是做行為管制。

翁曉玲指出，若是以NCC對中天新聞的標準，等於是要把所有電視台都變成像公共電視一樣，這樣觀眾會喜歡嗎？以此要求，反而讓電視台缺乏了活潑性跟多樣性。政府反而應該要盡量扶持不同立場意見的表達，讓不同內容性質的頻道出現。

翁曉玲認為，從言論多樣性的角度來看，NCC反而更應該保護中天這樣的頻道，從政治言論角度來講，已經算是稀少的頻道了，NCC不應該單純以違規太多次這樣的理由，不給予中天換照。

至於最近被討論的，媒體老闆能不能影響新聞台立場？翁曉玲認為，媒體經營是交給專業經理人，但是在私有企業的股東，應該也有他的權利。媒體事業內部組織管理，NCC應該也要給予尊重，不管對於內部經營或是人事聘用、內容如何製播，都應該受到言論自由、廣電自由保障，NCC不應該介入置喙太多。

翁曉玲強調，NCC應該要保持獨立原則，NCC委員應該遠離政治、商業的干擾，NCC不應該自己認為哪些內容不當並給予評價，對內容應該維持中立，人事選用也應該維持中立。NCC應該回到外部結構的管制，盡量不要干預媒體內部經營，做結構管制而不是行為管制。

前NCC委員、清華大學通識教育中心副教授兼主任翁曉玲出席與談。（黃世麒攝）

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