新冠肺炎專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，面對新冠疫情，中國大陸。當下的抗疫策略是：「跑得比病毒更快」。他認為，即使新冠疫苗上市，也不能完全解決問題，但能藉由大幅降低病死率，迎接世界重新啟動。

澎湃新聞報導，11月8日，在2020騰訊醫學ME大會上，張文宏通過視頻演講，評述了目前全球抗疫的不同策略。

「今天我們在中國看到，當任何一個地方出來一個病毒疫情時，我們會迅速地對這塊地方進行集中控制，對相關接觸人群進行檢測，甚至於會大範圍地檢測。」張文宏說，「如果你跑的不比病毒快，反過來病毒會蔓延，病毒一蔓延，我們就會問自己是不是有足夠的醫療資源把這場疫情重新控制住。」

這其中，張文宏認為，中國大陸的抗疫經驗是政府的領導力、專業人士的科普與溝通、全社會的團結和理解。

現在，國外部分地區已面臨第二波疫情病例高峰，包括法國、英國在內，第二波的新增病例已經超過第一波。不過，張文宏認為，國際上其他國家已經形成了自己的抗疫策略：關閉學校，減少外出，在家辦公，以及最為重要是保證ICU加護病房床位，從而保證重症病人得到有效救護。

張文宏說，「可以看到，當最近病例數出現增高時，但病死率在英國已經下降到0.5％的水平，也就是說，這些國家一直在自己的抗疫策略裡維持動態的平衡。」

張文宏提出觀點稱，上述兩個策略「在某種意義上都適合自己所在的國家」，「中國短期內剿滅病毒，歐洲國家在短期內不能剿滅病毒，（於是）學著一種策略與病毒共存，但一定要把病死率往下面降。」

全球都在翹首以盼新冠病毒疫苗的誕生。不過張文宏認為，以疫苗的誕生並不意味著我們已經完全解決了這個問題。張文宏表示，大家仍需保持警惕：在聚集的場所戴好口罩、保持社交距離、勤洗手。

等到未來疫苗問世，張文宏預計，國際範圍內可能無法做到百分之百接種，一些國家接種率可能在30％、40％。「我們要做的事情是，哪怕有30％、40％的人接種，最危險人群得到了保護，所以整個社會群體的病死率就會大幅度的下降，當這個社會的病死率大幅度的下降的時候我們就開始迎接世界的重啟。」

重啟的世界將依然攜帶病毒，中國大陸如何應對？張文宏認為，中國大陸要依靠疫苗的普遍接種來保持超低水平的本土病例，來迎接世界的重啟與開放。「今年的新冠疫情走到今天，我們相信我們已經度過最黑暗的時候，而且曙光已經在地平線的遠方出現，我們終將從至暗的時刻當中走出來。」

(中時 )