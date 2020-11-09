國際廢鋼原料價格持穩走堅，鋼筋大廠豐興(2015)由於已連漲兩周，本周廢鋼收購價、鋼筋產品價格均維持平盤，型鋼則跟進補漲每公噸500元。

回顧上周，豐興續調漲廢鋼收購價、鋼筋產品價格各為每噸漲300元。原料及產品價格皆為連續第二周調漲，各累計漲了600元。

隨著國際原料價格走堅，豐興本周開平高盤，廢鋼收購價持平於每公噸7900元。鋼筋同步持平於每噸1.59萬元。型鋼開高盤，每公噸基價漲500元至2萬600元。

國際原料行情持續走高，日本2H廢鋼報價續漲5美元至每噸305美元，美國貨櫃廢鋼報價續漲7美元至每噸292美元。澳洲鐵礦砂由每公噸117.95美元上漲至118.10美元。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。展望第四季鋼價，除了進入傳統旺季外，依過往經驗，國際廢鋼價格經常因冬季凍港，供給減少帶動漲價效應，進而推升鋼筋價格上漲。

(時報資訊)