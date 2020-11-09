德國汽車製造商福斯董事會同意通過一項37億美元計畫，將協助集團旗下卡車公司Traton收購美國卡車同業Navistar。

根據福斯周六一項聲明顯示，福斯將提供Traton為期一年到18個月的33億美元貸款，協助Traton完成交易。

Traton將以每股44.50美元的價格，收購Navistar剩餘的83%股份。Traton先前已持有Navistar的16.7%股份，已為該公司第二大股東。預計交易將在2021年中完成。

Navistar為北美市場的主要卡車製造商。福斯希望透過該收購，在全球卡車市場與領先者戴姆勒(Daimler)和富豪(Volvo)相競爭，福斯目前的卡車事業Scania和MAN主要在歐洲和南美洲銷售。

在完全接手控制後，Traton經歷了對於Scania和MAN的內部整合困難，以及兩個品牌的內部競爭，Traton在對Scania進行成本分攤計畫後，目前正對MAN進行深度的重整。

除了藉由收購Vavistar跨足北美市場，Traton也涉足亞洲地區，十月宣布與豐田汽車的卡車子公司日野(Hino)增加採購的合作，並加強對電池動力和燃料電池的卡車共同合作。

(時報資訊)