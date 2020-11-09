鴻海(2317)受惠蘋果5G版iPhone啟動拉貨，2020年10月合併營收「雙升」站上歷史第3高，投顧法人看好第四季旺季營收有望挑戰新高。鴻海今（9）日股價續開高穩揚，最高上漲2.26％至81.5元，早盤維持逾1％漲幅。三大法人上周反手回補買超1萬183張。

鴻海10月自結合併營收達6125.53億元，較9月4663.62億元躍增31.35％、較去年同期5958.82億元成長2.8％，改寫同期新高、並創歷史第3高。累計前10月合併營收3.96兆元，較去年同期4.19兆元減少5.63％，衰退幅度較前三季7.02％收斂、續創同期第3高。

鴻海將於12日召開法說會，美系外資認為，受惠蘋果iPhone 11與11 Pro需求持續，以及美國超大型數據中心伺服器出貨帶動，看好鴻海第三季毛利率及營益率將與第二季相當，營收規模增加及產品組合改善，則可抵消第二季的補貼收益影響。

投顧法人認為，由於蘋果5G版iPhone產品遞延至10月推出，使鴻海旺季動能同步延後至10月啟動，營收表現符合預期。隨著iPhone拉貨動能增溫，看好鴻海11、12月營收可望持穩6千億元以上高檔，帶動第四季營收突破1.8兆元關卡、有望挑戰歷史新高。

在短期營運處於蘋果拉貨旺季帶動下，投顧法人看好鴻海第四季毛利率及營益率可望同步走升，稅後獲利可望挑戰近2年高點，並看好明年營運可望重返成長軌道，維持「買進」評等、目標價98元不變。

(時報資訊)