常看談話性節目的民眾對她應該不陌生。楊月娥是跨廣播和電視的資深媒體人，活動主持、記者會、演講、理財消費通通來，不但有「開機女王」的稱號，也曾出書談身為女性的種種難題。但是現實生活裡，她照顧家中長輩長達10年，2017年更是讓她痛苦萬分，因為愛女小蓁突然確診血癌，讓她的家庭大亂。
愛女罹癌期間，楊月娥同時還要照顧癱瘓臥床的媽媽，那段日子她只能把淚水都往肚裡吞，把自己撐起來面對難關。還好女兒病情走向穩定，做完療程後，現在只要定期追蹤就好，楊月娥因此感謝平凡的幸福。
也許就是這樣的考驗，讓楊月娥分外體會「肌膚之親」的膚慰能量。楊月娥在她的臉書上PO文提到，小蓁罹癌時，「醫生曾說：小蓁住院期間情緒特別穩定，」她認為這和他們全家都「愛抱抱」有關。直到現在，她的老公出門前都還是會跟楊月娥抱一下親一個，就是這樣的肢體接觸，凝聚全家人的心。她說，擁抱就是力量，讓人充滿自信，感覺特別甜蜜。
(中時新聞網)
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