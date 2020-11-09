常看談話性節目的民眾對她應該不陌生。楊月娥是跨廣播和電視的資深媒體人，活動主持、記者會、演講、理財消費通通來，不但有「開機女王」的稱號，也曾出書談身為女性的種種難題。但是現實生活裡，她照顧家中長輩長達10年，2017年更是讓她痛苦萬分，因為愛女小蓁突然確診血癌，讓她的家庭大亂。

愛女罹癌期間，楊月娥同時還要照顧癱瘓臥床的媽媽，那段日子她只能把淚水都往肚裡吞，把自己撐起來面對難關。還好女兒病情走向穩定，做完療程後，現在只要定期追蹤就好，楊月娥因此感謝平凡的幸福。

(楊月娥和女兒在沙發上愛的抱抱，笑說兩人「糾纏在一起，快樂無比」。圖/取自楊月娥臉書)

也許就是這樣的考驗，讓楊月娥分外體會「肌膚之親」的膚慰能量。楊月娥在她的臉書上PO文提到，小蓁罹癌時，「醫生曾說：小蓁住院期間情緒特別穩定，」她認為這和他們全家都「愛抱抱」有關。直到現在，她的老公出門前都還是會跟楊月娥抱一下親一個，就是這樣的肢體接觸，凝聚全家人的心。她說，擁抱就是力量，讓人充滿自信，感覺特別甜蜜。

都說兒子國中就不給牽 女兒長大就不給抱 男女真的不一樣嗎？ 吾家有女初長成 我們全家愛抱抱 出門抱一個、回家抱一個 賴在沙發也要抱一個 擁抱讓人充滿自信，感覺特別甜蜜，肌膚之親是最穩定的力量，小蓁罹癌時，醫生曾說：小蓁住院期間情緒特別穩... 由楊月娥發佈於 2020年11月8日 星期日

(中時新聞網)