立法院財委會9日審查金管會預算案、電支條例修正案，立委蔡壁如直指KY康友這場「超完美詐騙」很多投資人是相信證交所2018年去福建考查完出具的「應無大礙」報告才投資的，結果績優股變地雷，金管會要負起責任，到底是官員去考查是「招待」還是「交代」？金管會主委黃天牧指出，若有確實證據指出官員不法，會依法辦理，但若只是揣測，並不公平。

蔡壁如指出，2018年康友曾一度來到538元高價榮登生技股王，但之後又連14天跌停板，直到勤業眾信、證交所到印尼子公司考查後，有會計師的背書、政府說「應無大礙」，投資人才敢在康友股價崩跌後進場。她說已接獲許多投資人的陳情，甚至有85歲的退休老師來反應，是因相信證交所、會計師，想要長期投資，沒想到今年8月康友開始交不出財報、董事長也消失、中國團隊的總經理、財務長落跑，一夕間績優股變地雷。

蔡壁如直批金管會、證交所嚴重失職。她指出，2018年會計師到福建進行康友的第三季財報查核，證交所有2人隨行，到底是「招待」、還是「交代」？為何2018年證交所出具「應無大礙」，但到了2020年金管會處份會計師的原因是「因當年向銀行函證不合程序」，前後不一。

黃天牧指出，KY股就是以前的F股，也就第一上市，所以每年要財報實審、內控，康友事件後，證交所在制度上已有四大改革，包括為強化投資人對KY公司信心，將對KY公司加強今年上半年財報查核，並與簽證會計師針對重要查核項目進行討論。

蔡壁如認為，投資人都有繳「保護費」給證交所，但卻得不到保護，出事了證交所就把責任全部甩鍋推給會計師，到底證交所人員是專業倫理、操守崩壞還是專業能力低落，到底「是壞還是笨？」

她指出，台灣想做亞太金融中心，經貿政策自由化後股市很重要的角色，金管會只對會計師裁罰、證交所對康友罰24萬，想跟金管會要檢查報告卻被說是「密件」，她痛批「死亡證明書怎麼會是密件，公司都死了卻沒有驗屍報告。」她要求要公開調查報告，1萬1千名投資人，不能只宣告康友死了、下市了，而是要有死因，讓投資人知道是遇上什麼豺狼虎豹。

(工商 )