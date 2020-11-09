大陸國家統計局將於10日公佈10月份消費者物價指數（CPI）數據。多家機構預測，由於上年10月高基期加上2020年10月豬肉價格有所回落，10月CPI將加速回落，年增率很可能跌破1％。

澎湃新聞報導，興業證券首席經濟學家王涵表示，基期因素或推動CPI增速明顯回落。另有不少機構預測10月CPI增速將跌破1％。浙商證券首席經濟學家李超表示，預計10月份CPI月增率0.1％、年增率為0.8％。李超指出，生豬供給的確定性回升推動豬價下滑，成為CPI增速下降的主因。

另外，東吳證券分析師陶川認為，10月份CPI年增率可能跌至0.4％。他分析，由於10月份以來豬肉價格持續下跌，加上2019年的高比較基數，豬肉價格和上年相比等於轉負，並帶動其他替代消費品價格漲幅回落。10月份CPI食品項的年增率將明顯回落。非食品方面，9月成品油下調拖累10月國內燃料消費價格，也是CPI下跌原因。華創證券首席宏觀分析師張瑜預計10月CPI進一步回落至0.6％附近。

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