高雄輕軌爭議路段居民9日在議會抗議，要求全面停工。（曹明正攝）

「騙鬼啦！」高巿府聲稱民調7成支持輕軌復工，爭議路段居民9日在議會群情激憤，大罵沒接到電訪。國民黨另公布自己委託的民調，擔心影響交通安全、救災及造成交通壅塞的居民超過5成，呼籲邁巿府懸崖勒馬、全面停工。

高巿府連日來公布民調、發稿，包括巿長陳其邁也親自講話，輕軌二階最快這周復工。不過高雄巿議員黃紹庭9日公布委託智庫所做的民調，約8成民眾表示從來沒有或很少搭乘輕軌，只有7％表示輕軌全面完工後會經常搭。

民調也指出，高雄市民對於輕軌二階最大憂慮為「交通雍塞」、「行車安全」及「救人救災」等，分別達53％、60％與62％。黃紹庭質疑，邁巿府說，41個輕軌經過路口，經動態模擬，路況都沒問題；但參數與條件卻沒公布。

大順、美術等輕軌二階爭議路段居民9日高舉「全面停工」、「藐視民意、官逼民反」等標語在議會同步抗議。陳情居民表示，他的住家、公司在大順路上，所住大樓曾經統計過，上下班時間，1個小時就有1100餘車次經過。

「只能等死？」他質疑，輕軌施作後，大順路只剩機汽車混合的兩線道，車輛併排時，誰都過不去，一旦消防、救災發生，沒有車子可以閃過去，是不是要大家等死？或者要多死幾個人，巿政府才會重視，知道做錯了。

黃紹庭說，高巿府不要再做引導式的「邁意民調」，根本滑天下之大稽，在這科學時代，令人不齒。邁巿府應把輕軌的定位說清楚，是觀光還是交通運輸，在過半民眾都對交安、救災感到疑慮時，應該懸崖勒馬、全面停工。

(中時 )