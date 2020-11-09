拜登當選美國總統，但川普揚言將訴求法律手段，前外交部長、現任國策院長田弘茂今天表示，這次的爭議是美國歷史上最大的爭議，問題出在若干州司法訴訟已在進行，結論尚未完結，拜登公開發表他是當選人，但是否由他擔任下屆總統仍有待觀察。

中華亞太菁英交流協會今天舉行「美國大選後的國際新局」座談會，田弘茂表示，2001年他擔任外交部長時，拜登訪台，他曾在晶華飯店接待他，與拜登有過一面之緣。

他說，美國是一個聯邦制國家，聯邦政府即便是全國性的選舉，它的規範也相當簡單，所有細節都是各州以他們州法律實際上的運作來處理，此次選舉無論結果如何，最重要的是州的層級，各州的計票何時停止，沒有明確規定，聯邦法律只規定各州12月14日要完成，18日要交到美國聯邦政府亦即華府眾議院，明年1月6日由眾議院決定誰當選，票數多少？1月20日舉行就職典禮。

他說，今年美國總統大選非常的複雜，會變成這麼複雜的原因，是因為美國是聯邦制國家，50個州有大有小，有些是共和黨有些是民主黨占多數，但有一部分的州共和黨贏得州長席次，但議會民主黨來控制，或者相反。

過去歷史上曾發生過5次爭議，但田弘茂指出，從來沒有一次可以跟這次的爭議相比，這次爭議是美國歷史上最大的爭議，從媒體的報導，雖然拜登已自己宣布當選，但現任總統川普不認為他已經輸了，誰是下任總統不是誰說了算，拜登是根據各州計票出來結果所顯現的選舉人票認為自己當選，但問題出在若干州已司法訴訟在進行，結論尚未完結。

他說，此次大選有幾個很特殊的現象，一是新冠肺炎的問題，選舉時正是這波疫情惡化在非常困難時期，很多州政府決定加大通訊投票，尤其在民主黨主政的州，鼓勵選民用郵寄方法投票，也因此今年郵寄投票人數創新高，但很多州並無能力有效率計票。

田弘茂表示，很多州在選舉日無法完成計票 ，至於各州要計算到什麼時候？聯邦法律無明確決定，只規定在12月14日前統籌完成，因此總統部分仍有爭議，尤其是計票過程有一些延誤，還有一些狀況發生。

(中時 )