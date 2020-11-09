就算外界預估雷霆明星後衛保羅跳槽湖人機率不高，現任電視球評的前NBA中鋒帕金斯仍大膽預測，湖人在今年休兵期很可能無法跟隆多談妥續約，反而是簽下保羅的可能性很大，帕金斯更公開預言，「我有85％把握下季保羅加入湖人！」

「老實講，我認為湖人將會失去隆多，我認真這麼想的，」帕金斯在《ESPN》節目中表示，「我想湖人會想辦法招募保羅，隆多則有可能跳槽快艇，湖人即將失去『季後賽隆多』，因為目前我看不出任何湖人可以留住隆多的理由。」

「我們都知道保羅跟詹姆斯關係多好，保羅也曾在今年休兵期說過想去洛杉磯湖人或紐約球隊，」帕金斯說，「我想他會去湖人，我現在就可以如此預告，假如雷霆沒辦法跟湖人談妥交易，那麼雷霆總管普雷斯蒂可能直接買斷保羅。」

目前今年自由市場開放日期暫定在20日，也就是今年NBA選秀會舉辦過後的隔一天，由於新球季訓練營將於12月2日開啟，所以各隊只剩不到兩周時間可以進行自由球員談判，假如保羅想去湖人，相信很快就可知道帕金斯預測是否正確了。

(中時 )