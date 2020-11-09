傳三星旗艦機提前端出 搶攻華為市占 11:402020/11/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述知情人士說法指出，三星電子可能會比原本預期提早一個多月推出旗艦手機Galaxy S21，為要搶攻華為市占，同時抵擋勁敵蘋果攻勢。 不具名人士透露，三星預備最快明年1月底推出最新的Galaxy S21，與上一代旗艦機S20在去年3月初發表相比，這意味2021年新機上市時間比往常提前逾一個月。 華為一度挑戰三星全球智慧型手機龍頭的地位，但這家中國廠商因美國制裁而晶片供應鏈受阻，近期陷入困境。一位智慧型手機晶片供應鏈人士指出，華為的庫存預料在明年初見底。 (工商 ) #三星 #華為 #旗艦機 #搶攻 #市占 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 00:032020/11/09 財經 權證星光大道－陸市場穩 聯發科營運旺 04:102020/11/09 證券．權證 化守為攻 三大變數帶來三大機會 04:102020/11/09 財經要聞 老美開槍前 華為搶囤晶片 竟讓蘋果也中彈 08:002020/11/09 財經 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 04:102020/11/09 財經要聞 矽力茂達致新 訂單大爆滿 04:102020/11/09 證券．權證 《觀光股》尾牙外燴接單看減3成 雲品表現拚優於市場 14:482020/11/09 財經 芎林農民直銷站 搶國旅市場 04:102020/11/09 地方新聞 敏成、美德醫 進軍美國生產口罩 04:102020/11/09 產業．科技 1分鐘讀財經》拜登當選美國總統 台積電領銜5族群看漲 08:092020/11/09 財經 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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