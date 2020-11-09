路透引述知情人士說法指出，三星電子可能會比原本預期提早一個多月推出旗艦手機Galaxy S21，為要搶攻華為市占，同時抵擋勁敵蘋果攻勢。

不具名人士透露，三星預備最快明年1月底推出最新的Galaxy S21，與上一代旗艦機S20在去年3月初發表相比，這意味2021年新機上市時間比往常提前逾一個月。

華為一度挑戰三星全球智慧型手機龍頭的地位，但這家中國廠商因美國制裁而晶片供應鏈受阻，近期陷入困境。一位智慧型手機晶片供應鏈人士指出，華為的庫存預料在明年初見底。

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