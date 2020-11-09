豐興（2015）本週廢鋼和鋼筋產品價格維持平盤，但調漲型鋼產品價格，每公噸漲500元、漲幅約2.48％。豐興本週新盤價，為廢鋼每公噸收購牌價為7,900元，鋼筋每公噸牌價為15,900元，型鋼每公噸牌價為20,600元。

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