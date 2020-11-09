豐興調漲本週型鋼產品價格 每公噸漲500元 11:402020/11/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）本週廢鋼和鋼筋產品價格維持平盤，但調漲型鋼產品價格，每公噸漲500元、漲幅約2.48％。豐興本週新盤價，為廢鋼每公噸收購牌價為7,900元，鋼筋每公噸牌價為15,900元，型鋼每公噸牌價為20,600元。 (工商 ) #豐興 #本週 #型鋼 #產品價格 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國票證主辦陞達IPO競拍 得標均價51.69元 04:102020/11/09 投資理財 南紡本業轉盈 Q4訂單無虞 04:102020/11/09 證券．權證 愛德利部署綠能 瞄準電動載具 04:102020/11/09 產業特刊 盧氏亞信真空食品貼盤機 價格親民 廣受市場好評 04:102020/11/09 產業特刊 中鋼加薪3％ 南部鋼廠響應 04:102020/11/09 財經要聞 維豐橡膠衝客製化 大廠按讚 04:102020/11/09 產業．科技 撥雲見日 16檔外資回流聚焦 04:102020/11/09 證券．權證 政策罩綠能 上緯、台達電吃香 04:102020/11/09 證券．權證 操盤心法－聚焦科技趨勢 選股不選市 04:102020/11/09 證券．權證 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋平盤 型鋼補漲500元 11:242020/11/09 財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 陸半導體先進製程困境有解藥？網憂心ASML賣DUV圖謀 - 財經 謝金河驚呼螞蟻案不單純 再爆超猛假設陰謀論 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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