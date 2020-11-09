台南市位處台17線路段的安南區安明路，沿線有科技工業區、九份子重劃區等人口密集、交通頻繁的重要聯絡道路，交通流量大，尤其上下班時間，更是台南市民重要的通勤道路。為提升道路品質、維護行車安全，南市府工務局將針對路況較差的大港觀海橋至海尾路段，納入路平專案改善，自11月11日施工，工期20天。

南市府繼完成中華北路（大港觀海橋）至中華西路（永華路）路面改善工程後，緊接著將往北銜接安明路，進行大港觀海橋至海尾路段道路的路平改善工程，兩段路平專案路段全長約5公里，互相銜接可擴大路平效益。工務局表示，安明路段路平改善工程包括路面改善、孔蓋下地72處及洩水坡度調整，長度約2300公尺，預算經費約2900萬元。

工務局表示，本項工程期間為11月11日至30日，並降低施工對交通衝擊影響，將採夜間施工，於每日夜間22時至凌晨6時施工；施工期間仍採單側封閉，另側雙向通車，若遇雨天則順延，籲請用路人行經該施工路段時，請提前改道或減速慢行，以維夜間行車平安。

(中時 )