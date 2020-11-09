廢除死刑議題在台灣內部引發諸多爭議，迄今仍無法凝聚共識。馬國女大生在台南遇難後，國民黨台南市議員王家貞9日針對此一議題提出質詢時，台南市長黃偉哲明確表示，他個人主張要有死刑，不僅現有39位死刑犯應該執行，犯下馬國女大生命案的凶嫌也應該被判死刑。

台南市議會定期會9日市政總質詢時，王家貞先問，台灣這麼多年以來，死刑犯一直沒有執行，這樣是好，還是不好？市警局長詹永茂答詢說，如果依警察執法的面相來講，死刑當然有產生威嚇的作用。

王家貞隨後質詢黃偉哲，目前台灣還有39位死刑犯還沒有執行死刑，你認為應不應該執行？黃偉哲除明確指出應該執行外，還進一步說，這39位死刑犯基本上都已經在法官盡量不判死刑的社會氛圍下，卻仍求生不得只好判死刑，我認為應該要趕快執行；至於馬國女大生案，當我們看到家長的眼淚，看到她媽媽的聲聲呼喚，又擔心凶嫌可能想用精神問題等方式來逃避死刑，他個人主張，如果可以的話，應該要判他死刑。

台南市長黃偉哲答詢時，明確表示支持死刑。（洪榮志攝）

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