新冠疫情讓各行各業業績慘不忍睹，但是物流運輸業者卻可趁機大發利市。韓國業內人士透露，明年運費可望大幅度調高，這是因為大家基本上都無法出國，只能重度依賴海運或空運來擔任運輸工具。

根據全球運費參考度極高指標，上海出口貨櫃運價指數(Shanghai Containerized Freight Index)近期已飆至1664.56新高點，比上期10月底大漲134.57點，同時創下逾20年紀錄。當時，2010年7月高點為1583.18點。

物流業者表示，疫情開始時讓許多國際運輸業者不敢鋌而走險，紛紛縮編旗下業務，但美國與中國大陸經濟緩步復甦僧多粥少下，一舉推升運價指數。業者補充，這表示明年海運運費一定會調升，而且幅度不小。

其實，今年底搞不好就會調漲海運運費，因為歐美耶誕節與新年將至，這也是海運業者每年期待傳統旺季。另外在空運方面，業者預測若新冠疫苗一旦研發出來並進行全球性運送時，航空運費一定也會大漲。

以現代商船(HMM Co.)來說，第2季財報竟然出現連虧21季都沒出現過的獲利數字。若疫情沒有好轉，這家韓國最大，同時也是全球第8大海運貨櫃業者第3季獲利，甚至可望創下歷史佳績。

同時，韓國最大航空業者大韓航空(Korean Air Lines)剛開始也被疫情搞得七葷八素，但經營層決定把客機當成貨機使用時，公司第3季也繳出一張營利達760億韓元，約0.67億美元漂亮成績單。

分析師指出，即使屆時海運或空運運費雙雙大漲，也不會對運輸業者造成什麼壓力，因為一定可順利轉嫁給終端消費者。只要是疫情沒改善，全球物流運輸業者就不愁沒生意上門。

(時報資訊)