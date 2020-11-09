《商情》國內型鋼調漲500元 11:412020/11/09 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，型鋼調漲500元，廢鋼、鋼筋則開平盤；上周因國際原物料呈現持續上漲趨勢，加上國內買氣不錯，使國內廢鋼、鋼筋價格皆調漲，而本周開出平盤，型鋼則是連續平盤7周後再開漲盤。 本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸7900元，鋼筋平盤，報每公噸15900元，型鋼調漲500元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至118.1美元；日本2H廢鋼每公噸漲至305美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸292美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #型鋼 #調漲 #廢鋼 #漲至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》世豐營收連3月創高 Q3擬配息1元 15:392020/11/09 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋平盤 型鋼補漲500元 11:242020/11/09 財經 《店頭市場》正基今上興櫃、詠業申請 13:062020/11/09 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 18:542020/11/09 財經 《盤後解析》電子搭航運 13100到手 14:312020/11/09 財經 自願當乞丐！中壢乞丐妹現身自曝：目標存款500萬 13:322020/11/09 社會 《商情》買盤進場 支撐LME期銅漲近1.4％ 09:592020/11/09 財經 《半導體》外資上周買超 台積電續漲 09:592020/11/09 財經 11／13-16鐵路便當節 乖乖限量新口味「排骨」 16:362020/11/09 生活 《鋼鐵股》中鋼挑戰連6月漲價 Q4營運進補 12:492020/11/09 財經 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。