本周豐興開盤，型鋼調漲500元，廢鋼、鋼筋則開平盤；上周因國際原物料呈現持續上漲趨勢，加上國內買氣不錯，使國內廢鋼、鋼筋價格皆調漲，而本周開出平盤，型鋼則是連續平盤7周後再開漲盤。

本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸7900元，鋼筋平盤，報每公噸15900元，型鋼調漲500元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至118.1美元；日本2H廢鋼每公噸漲至305美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸292美元。(商品行情網)

(時報資訊)