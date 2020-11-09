台積電轉投資封測廠精材(3374)營運動能暢旺，2020年第三季、前三季營運齊締「5高」，10月營收亦連3月改寫新高，法人看好第四季營運持穩高檔，激勵精材今（9）日開高走高，盤中直攻漲停價156.5元、改寫上櫃新高價。三大法人上周買超力道擴大達7916張。

精材第三季合併營收創21.32億元新高，季增達61.97％、年增27.69％，毛利率36.54％、營益率28.24％亦齊創新高。配合業外虧損顯著收斂，帶動稅後淨利達5.98億元，季增達3.34倍、年增達70.46％，每股盈餘2.2元，同步改寫新高。

累計精材前三季合併營收48.77億元、年增達49.76％，毛利率25.81％、營益率18.93％，遠優於去年同期7.61％、0.54％。配合業外虧損年減16.3％，稅後淨利達8.96億元、每股盈餘3.3元，遠優於去年同期虧損0.14億元、每股虧損0.05元，全數改寫同期新高。

精材第三季營運成長動能暢旺，主要受惠蘋果5G版iPhone帶動相關3D感測光學元件封裝需求放量，且與母公司台積電合作投入12吋晶圓後段測試代工服務，隨著測試專案需求放量，測試產能自7月起逐月拉升，同步挹注強勁成長動能。

精材10月自結合併營收7.96億元，月增2.08％、年增達53.54％，連3月改寫新高，累計前10月合併營收56.74億元、年增達50.28％，續創同期新高。精材對第四季營運審慎樂觀看待，法人看好營運可望持穩高檔，帶動全年表現順利改寫新高。

為因應製程演進需求，精材董事會通過資本預算案，擬自本月起至明年9月投資1952萬美元（約新台幣5.58億元），其中半數用於修改調整現有8吋晶圓級封裝設備、並購置新設備，35％用於購置研發設備，其餘15％為經常性資本支出。

(時報資訊)