安心食品（摩斯漢堡）旗下安惠資訊科技股份有限公司於今日正式營運，安心食品乃為更符合當前消費市場趨勢，以3Q創新策略中商品、服務、環境品質思維，積極拓展數位轉型，創立安惠資訊科技股份有限公司（資本額5000萬元），由安心食品股份有限公司、東捷資訊服務股份有限公司、東慧國際諮詢顧問股份有限公司、愛必食股份有限公司共同投資。

安惠資訊科技股份有限公司以成為餐飲零售業界技術先進、成長穩健、服務最佳的專業科技新創公司為目標，提供全方位資訊系統解決方案及周邊軟硬體銷售服務，並運用即時監控、自動點餐（Kiosk）、行動平台（APP）、多元點餐平台、多元支付平台、POS系統、電子看板等產品服務，結合人工智慧AI、影像辨識等知感技術，開發最貼近餐飲零售業需求的客製化系統，協助客戶整合線上與線下各項資訊應用，匯集雲端資料，以達到資源整合最大化。

安心食品（摩斯漢堡）領先業界使用自動點餐設備、送餐機器人陸續導入門市。在2016年推出「MOS Order」App，結合數位訂餐節省消費者等待的時間，同時品嚐到熱騰騰現點現做的美味餐點。近期「MOS Order」App除增設整合自家電動車外送功能、桌邊點餐服務，已串聯四大電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式，以數位方式深化會員經營。

面對龐大多變的數位消費市場需求，安惠資訊股份有限公司正式營運，全面提升科技服務轉型，建置多元數位數據系統，帶給消費者安心、便利、優質的服務體驗。

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