美國民主黨候選人拜登擊敗共和黨現任總統川普，成為第46任美國總統，但屢傳蔡政府押寶川普，如今恐影響陸美台三角關係。台北市長柯文哲9日直言，未來15年「中美對抗」仍是世界局勢，戰略不會變，但戰術或許會因不同總統而不一樣，沒給蔡政府什麼建議，國防外交是總統的權責，「總統比我們更緊張！」

柯說，美國是成熟民主的國家，特別是自己這種留美過的人，對美國有一定程度的了解，美國的政策不會因總統而改變，中美對抗在未來可見的15年，還是世界局勢，50年就不知道，不過戰略不會改變。

柯指出，戰術方面或許會因總統的行政風格而不一樣，這另外再討論，因明年1月20日才要總統交接，現在就三軍戒備，等時候到了再處理；而他也沒要給蔡政府什麼建議，國防外交總統權責，「她（蔡英文總統）比我們更緊張！」

由於川普正在打法律戰，被視為「美版丁守中」，柯說，美國還是世界上最強大國家，「我們不要隨便干涉他國內政」，這種他不會多講什麼，美國是成熟民主國家，一定有智慧去解決他們的問題。

對於行政院長蘇貞昌稱，蔡總統有致電祝賀拜登，但實際上只是發推特，蘇疑踰越到總統的職權，柯說「他們自己去喬就好，我們局外人就別去攪和」。

(中時 )