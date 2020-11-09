為了執行科技部推動災防科技研究之政策，國家實驗研究院國家地震工程研究中心、台大土木系及潤泰集團合作，以舊大樓的增建作為智慧防災示範，運用耐震補強及制震技術，整合地震速報及智慧聯網科技，打造「耐震智慧建築」。

這棟「耐震智慧建築」，可以於震前透過結構補強提升耐震能力，震時在強烈地震波抵達前自動發佈警報並啟動緊急應變（如電梯自動停靠、開啟避難導引、關閉主電源避免火災等），同時自動監測建築物受震反應，震後快速評估結構安全，結合監測儀器與智慧防災系統，全程掌握關鍵資訊，來為面對地震風險的全國民眾提供智慧化地震減災策略。

這次增建的捐贈暨啟用典禮於今天上午舉行，由潤泰集團總裁尹衍樑以實體捐贈予台大土木系。啟用典禮由台大校長管中閔主持，尹衍樑、國研院院長吳光鐘及各界貴賓親臨見證台灣地震工程科技發展的重要一刻。

國研院國震中心擔任台灣地震工程科技發展、人才培育與接軌國際的重要樞紐，發展符合台灣本土環境特性與社會需求的地震工程防減災技術，同時維運國家級地震模擬實驗室，提供大比例尺寸之靜動態結構實驗服務，支援學研界推動防減災研究，協助社會各界解決地震耐震問題。

「耐震智慧建築」採行永續建築的理念，以增建取代重建。經規畫與設計，在原有的6層樓鋼筋混凝土建築上，向上增建7層樓鋼結構建築，擴建為13層樓的鋼筋混凝土與鋼結構複合建築，建築基地面積也增大以容納新增的「鋼結構服務核」，將原大樓內的電梯、樓梯、管道間等集中於此，讓整體空間使用更為完整。

為讓建築物平時可24小時自我監測結構安全，而在大地震來臨時可提早預警並啟動自動防災機制，本次增建特別將國研院國震中心發展之「地震預警」與「結構安全監測」導入新大樓之中，隨時記錄建物真實受震反應，並在震後自動快速產出結構安全評估報告，無需再等待人為評估，加快震後復原速度。

(中時 )