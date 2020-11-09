受到疫情影響，遠距工作與遠距學習需求大增，市調單位持續看好第四季筆電與平板需求，預期將較2019年同期大幅成長。個人電腦品牌Lenovo瞄準消費需求，於今年雙11檔期，攜手PChome 24h與momo購物網，即日起至11月15日於雙電商平台推出超殺折扣，包括兼具工作與娛樂的IdeaPad L3i 15吋筆電下殺NT$11 ,111元起，以及今年9月甫上市、專為手遊設計的5G飆速電競手機Legion Phone Duel於指定賣場購買就送NT$4,490元Tab M8平板。此外，Lenovo官網旗艦店也趁此購物熱潮推出完整客製化服務，11月15日前凡購買筆電、主機，就可享以NT11元優惠選擇升級保固、加購滑鼠、電腦包，或5折升級記憶體至16GB (四項總價值NT11,254元)！若有打算購入工作學習利器者，千萬不要錯過今年雙11！

每年雙11是電商平台兵家必爭之地，3C更是電商在雙11的主力品類。根據2019年紀錄，3C用品在雙11為電商帶動最高7倍業績成長，更在單日10大熱銷品中佔了4項。看好雙11消費者對 3C商品需求，Lenovo於PChome 24h、momo購物網強力推出超殺優惠。

針對有遠距工作與遠距教學需求的消費者，Lenovo 推出多款筆電優惠以滿足消費者不同使用需求。無論是兼具文書工作與娛樂的Lenovo IdeaPad L3i與IdeaPad L340 gaming、電競玩家適用的IdeaPad Gaming 3i、或可同時兼作為筆電與平板兩用的IdeaPad Flex 5i，當然也有像IdeaPad S145的各式輕薄筆電可供選擇 ，無論在PChome 24h或momo購物網都可以找到NT11,111元至NT27,990元的優惠。

今年9月才上市的首款電競手機Legion Phone Duel也加入今年雙11優惠行列。以革命性橫式ATA中置架構（Advanced Technology Architecture）提供完全以橫向模式進行遊戲的舒適與便利，不但將容易發燙的主機板放置於機身中央、對稱的電池配置與優良的散熱效果也提供開掛般的效能表現，90W急速充電可在30分鐘內充飽100%，中置式彈出鏡頭更讓遊戲直播主輕鬆直播，還自帶美顏跟去背功能。即日起至11月15日止，凡至PChome 24h、momo購物網指定賣場購買Legion Phone Duel，不但可以以NT24,990元起入手專為電競手遊而生的手機，買就送市價NT4,490元的Tab M8平板！

此外，Lenovo官網旗艦店註4也同步推出完整系列商品客製化服務。凡於11月15前至Lenovo官網旗艦店購買筆電、主機，只要11元，就可任選以下三種優惠或重複加購：升級2年保固、加購滑鼠或電腦包、或5折升級至16GB記憶體。

(科技)