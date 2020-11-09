全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密10月銷售台數及合併營收，雙雙比去年同期成長，其中10月銷售台數破160萬台，締造連續第5個月改寫同期銷售新高。瑞智表示，第四季是壓縮機外銷歐美旺季，依據前十月出貨情況研判，今年銷售台數有機會超越2019年。

瑞智10月銷售160.07萬台，比9月增加6.31％，也較去年同期增加39.06％；10月合併營收達15.56億元，比9月增加6.52％，較去年同期增加30.33％。前10月壓縮機累積銷售1,559.68萬台，較去年同期增加5.63％，前10月累計合併營收156.65億元，較去年同期衰退幅度縮減至6.08％。

瑞智表示，瑞智壓縮機銷售量6月起，連續5個月刷新同期銷售新高紀錄，主因是部分上半年訂單因爆發新冠肺炎疫情而延後出貨，下半年隨新冠肺炎疫情趨緩而釋出，加上大陸實施空調新家國家標能效，大陸空調廠忙出清庫存，使得今年空調銷售旺季延後。

瑞智指出，第四季向來是壓縮機旺季，依前十月出貨情況研判，今年銷售台數將有機會超越2019年1,823.01萬台。

(工商 )