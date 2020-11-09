台中捷運綠線即將通車，交通部長林佳龍今天出席立法院交通委員會考察表示，大台中將進入軌道觀光經濟的新時代！他批准捷運綠線營運後，就交給台中市府將進行試營運，包括通車前後及未來配套改善。他並感謝台中市前後任市長、歷任交通、行政首長及民代等各界努力，讓台中人引頸期盼的捷運，終於實現。

立法院交通委員會舉辦「捷運路線營運前改善計畫及延伸段辦理情形」考察，今天到場履勘，立法院副院長蔡其昌、立法委員何欣純、陳柏惟、江啟臣、楊瓊櫻及台中市議員張家銨等中央地方民代、與彰化縣長王惠美等人到場。

對於大台中相關鐵道後續建設，林佳龍對於台中市府提出多項要求。他強調，在捷運藍線部分，要求台中市政府加速綜合規劃；鐵路山線海線的環線化、雙軌化與高架化部分，建議優先進行大慶到烏日的高架化，中央會依規定補助50餘億，呼籲市府編列部分預算，優先讓山線優先全線高架化；在海線鐵路雙軌化部分，中央將負擔將近300億元，呼籲市府盡速解決都市計畫變更、取得土地及廠站開發；針對捷運綠線延伸彰化段，交通部會跟台中市府與彰化縣府全力協助推動。

林佳龍表示，在批准捷運綠線營運後，就交給台中市政府進行後續的試營運作業，包括33項缺失及通車後要持續改善及完成配套，市府規劃在年底前通車，他樂觀其成。

林佳龍表示，他擔任台中市長時，發現捷運綠線與鐵路高架化在大慶站未連通、6場站共構車站未發包等問題，經協調台北捷運工程局協助後，盡快讓綠線捷運可以如期如質於2020年完工。

林佳龍表示，捷運綠線通車後，延伸線到彰化與大坑，交通部已在10月審查通過，已報請行政院審核，希望捷運綠線能串連台中彰化，串連高鐵與台鐵，在烏日三鐵共構，讓大台中的軌道路網進入三鐵共構時代。

台中捷運綠線即將通車，交通部長林佳龍（右2）今天出席立法院交通委員會考察，到場勘查。（陳淑芬攝）

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