前清華大學校長劉炯朗7日逝世，享壽86歲，過去曾擔任晶圓代工廠聯電等多家企業董事職務。聯電接獲消息後表示，感念校長劉炯朗對公司與國家的貢獻，當全力協助家屬後續事宜，另外，龍應台也在臉書感念劉炯朗，並語帶感性地寫下「不說一聲再見，不揮一下手，走了。」

劉炯朗為國際知名之計算機科學家，對於「即時系統、電腦輔助設計、VLSI布局、組合最佳化、離散數學」等領域均有傑出貢獻，並且在2011年獲得有「EDA界的諾貝爾獎」之稱的卡夫曼獎。另外，其所撰寫的離散數學教科書，也被世界許多世界許多大學資訊工程系所，採用為主要教材。

他過去留美近40年間，在美國麻省理工學院、美國伊利諾大學任教，返回台灣後亦擔任國立清華大學校長及榮譽講座教授，於1998年返台接掌清華大學校長一職。期間，他以睿智、親和的領導風格，大幅提升清大的能見度與聲譽，並向台積電、旺宏、台達電、威盛、凌陽、合勤等多家企業募款，為清大推動校園建設。不料，他擔任校長才屆滿1個月，校園便發生兩名女研究生因感情糾紛，在校內的化學實驗室以王水溶屍致死，當時校內氣氛低迷，也使得校譽大受打擊，而他的處理方式，卻讓人備受肯定，還因此獲得遠見雜誌學術聲望調查，「1998、1999連續兩年學術稱望排名第一，超越台大之美譽」。

而龍應台稍早獲知劉炯朗逝世消息，她也於臉書針對清大過去感念地寫下「在『眾人皆曰殺』的氛圍裡，堅持愛，有多麼困難？」她表示過去清大發生那起刑案，劉炯朗曾對學生殺人犯說：「你是清大的學生！無論如何，你都是清大的學生。」甚至在卸任過後，仍對這兩名學生念念不忘，在群情激憤時，在新聞遺忘了之後，他繼續去探視那被害者的家人，也去關懷那監獄裡企圖重生的人。

她感念地表示「學術上他是電子設計自動化的「祖師爺」，社會服務上他是國立大學校長；私底下，他是個天真浪漫的文青。他講古詩詞，用幽默來吸引孩子們讀詩。每次出版一本文集，他一邊交給我。」她於文末更寫說道「然後在朋友的一片震驚聲中，不說一聲再見，不揮一下手，走了。本是清風明月之人，賦歸清風明月⋯⋯只是，怎麼我流淚呢⋯⋯。」

(中時新聞網)