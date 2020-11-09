民主黨候選人拜登當選第46任美國總統，國民黨立委蔣萬安、台中市長盧秀燕皆認為可趁此時重新談判美國萊豬進口，台北市長柯文哲9日認為，美國不會因換總統，政策就急轉彎，台灣政府可對出口國要求，做好「源頭管理、明白標示」，源頭不處理，地方政府非常難處理。

柯說，萬一美豬進口有問題，就要做到「源頭管理、明白標示」，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，不管美豬還是將來什麼東西要進口，台灣政府還是可對出口國有要求，北市府一貫立場就是源頭管理、明白標示。

針對柯在節目上曾說「台灣豬不可吃萊劑，台灣人卻可吃萊豬」，被認為是人不如豬，柯則說，美豬不是食安問題，是溝通管理的問題，蔡英文總統先宣布進口美國萊豬，然後教育部卻說學生不能吃，國防部也說軍人不能吃，「你們要不要喬好再出來講？」

柯說，看目前掌權的「各位」2012、2016年是怎麼講這件事，誰在朝執政誰就贊成，誰在野誰就激烈反抗，「我們沒建立好理性討論的社會」，但這也是國家進步過程中的過度階段，反正大家知道就好，源頭管理明白標示是根本解決的方法。

雲林縣長張麗善9日中午來北市府與柯見面，是否要談萊豬，柯說，地方首長是關心農產品怎推銷出去，垃圾怎處理，人家也不是每天打高空， 但雲林確實養很多豬，她會講如何讓雲林國產豬有促銷方案，聽說是要找火鍋店合作，地方首長還是比較關心並解決縣民的生活問題。

(中時 )