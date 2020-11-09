行政院長蘇貞昌院長受訪時表示「蔡總統已致電拜登」表達恭賀之意，行政院發文澄清「原意為蔡英文總統用推特文恭賀，並非通電話。」對此，資深媒體人黃暐瀚今(9)日在直播中指出，他很難理解，蘇院長真的搞不清楚「致電」（通電話）、「賀電」（正式祝賀）跟「推文」的差別嗎？

黃暐瀚表示，要說推文祝福，人人可推，推拜登、推川普都可以，但你推你的，別人未必「會讀會回」；當然，蔡總統也不是亂推，她是「回推」今年一月12日，拜登給蔡總統的推文，所以總統此舉也算合理合情。但明明只是社群網站的推文，蘇院長一下子說成了「致電」，也就是兩人通電話，會不會差太多？

黃暐瀚回憶，四年前，蔡總統美選前祝賀希拉蕊，還給三隻小豬卡片，算是公開挺柯林頓。但在選後豬羊變色，總統也沒放棄，短時間之內，與川普搭上線，展開了罕見的「川蔡電」，兩人相互通話。

但在四年後，蔡總統會不會也能跟拜登通上電話？黃暐瀚認為，機率雖低，也別說絕不可能。

推文沒有不好，推文很多人都會看到！帶黃暐瀚指出，推文就是推文，推文不是賀電、更不是致電，不能魚目混珠，混為一談。

(中時新聞網)