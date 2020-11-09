元大金(2885)旗下元大證券11月2日掛牌上市的「元大台股領航ETN」(020020)，掛牌首周，就受到投資人的肯定，累積成交近2萬張、成交金額達1億元，掛牌五日價格上漲3.4％，與台股上周漲幅相同。

「元大台股領航ETN」連結「特選台股領航報酬指數」(IR0136)表現，專注追蹤15檔上市龍頭股。「特選台股領航報酬指數」由台灣指數公司從台股核心產業中，選取各產業市值最大的1到2支股票編制，目前前五大成份股為：聯發科、台積電、台達電、國泰金、廣達。台灣指數公司每年4月會進行定期審查，以確保成分股符合指數定義且具市場代表性。

元大證券表示，「特選台股領航報酬指數」回測過去五年報酬指數平均現金殖利率為4.4％，年化報酬率為11％，過去5年累積報酬率則為79％，表現優於加權指數。這檔「元大台股領航ETN」發行價每單位新台幣5元，相當於買一張只要約5,000元，小資族或上班族等，看好台股未來成長、但沒有時間選股的投資人，可考慮納入投資組合中。

(時報資訊)