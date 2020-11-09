（橙的電子董事長許欽堯。圖／劉朱松攝）

橙的電子（4554）2020年第三季營運，雖受新台幣升值影響，但在橙的客製化胎壓偵測器（TPMS）產品出貨暢旺，及政府財政補貼逾650萬元挹注下，第三季稅後淨利1,133萬元，EPS0.53元，優於2020年第二季稅後淨損632萬元，每股淨損0.3元，讓今年單季營運正式轉虧為盈。

展望2020年第四季，橙的表示，公司持續看好第四季在汽車產業傳統新車銷售旺季加持下，歐美地區售後市場（AM）客戶，及台灣與大陸的原廠委託製造（OEM）客戶的拉貨力道，可望逐季轉強，為第四季整體營運表現添柴加火。

橙的董事會通過今年第三季合併財報，今年第三季合併營收9,853萬元、季增29.5％、年增7.02％，主要受惠台灣、大陸地區OEM客戶維持穩定出貨，且歐洲地區在重啟經濟活動後，AM客戶回補庫存力道增強所致。

橙的第三季營運，雖受新台幣升值影響，但在橙的客製化TPMS出貨暢旺及政府財政補貼逾650萬元挹注下，稅後淨利1,133萬元，EPS0.53元，不僅優於去年同期稅後淨利504萬元，EPS0.23元，更優於今年第二季稅後淨損632萬元，每股淨損0.3元，讓今年單季營運正式由虧轉盈。橙的累計今年前三季合併營收2.54億元、稅後盈餘291萬元，EPS0.14元。

同時，橙的公布自結10月合併營收達3,570萬元、年增18.64％，累計今年前十月合併營收2.89億元、年增2.38％。

橙的強調，受惠第四季開始進入歐美地區冬季雪胎密集換裝TPMS的銷售旺季，帶動公司來自歐美地區AM市場客戶的備貨需求逐步升溫，加上大陸及台灣OEM市場客戶對於TPMS穩定的拉貨力道，貢獻橙的10月營收年增18.64％，一甩上半年疫情出貨陰霾，逆勢繳出連4個月保持年增率正成長的亮麗成績。

橙的指出，公司自2018年開始積極將銷售重心轉移至客車、商用車、電動車及輕軌列車等相關利基型市場，並強化公司在客製化TPMS系統產品研發實力，在包括大陸北汽福田、鄭州宇通等商用車、客車與台灣OEM重型機車與電動機車等TPMS訂單出貨良好下，推升橙的OEM市場今年前三季營收比重36.92％，創造整體產能達規模經濟效益，貢獻今年第三季整體毛利率站穩38％，營業利益率達7％。

橙的透露，公司將重心著眼於台灣生產基地，並開拓歐洲、美國及日本等全球各地的服務據點，就近執行市場開發與客戶即時售後服務，創造公司保持良好的訂單能見度。

至於橙的目前客製化TPMS技術，也逐步升級，可結合各種通信系統（WiFi、藍芽、5GNR、RFID）相容，及雲端大數據等，透過TPMS數據與車輛電腦對話，並向運營商提供即時監控的解決方案，藉以實現車聯網用於車隊管理及展現良好的商業成果。

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