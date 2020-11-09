澳州總理莫里森周一表示，澳洲將歡迎美國總統當選人拜登帶領美國重返《巴黎氣候協定》與其他國際組織。

莫里森向記者表示：「我們歡迎美國重返我們一直都在的《巴黎協定》，也歡迎美國回歸世界衛生組織（WHO）等其他全球機構。」

美國已在上周正式退出《巴黎氣候協定》，但拜登承諾將重新加入該協議，並承諾到2050年實現零排放目標。

雖然澳洲的各省與領地政府已採納同樣於2050年達到零排放的目標，但莫里森的聯邦政府尚未接受，現在正面臨擴大減少國內碳排量的壓力。澳洲是主要的化石燃料出口國，尤其是煤。莫里森表示，許多國家已提出附帶條件的氣候承諾。

周一獨立國會議員Zali Steggall向澳洲聯邦議會提出一項尋求實現零排放目標的氣候法案，並表示如果澳洲不強化其氣候承諾，將成為「國際社會的低等人」。

莫里森亦表示澳洲也將歡迎美國重返世衛組織、世貿組織，甚至可能重返澳洲與其他10國在2018年簽署的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

4年前，川普總統上任後大力推動「美國優先」政策，並陸續退出數個國際重大組織與協議，此番發言凸顯出澳洲對川普政府的無奈，以及對新政府的期待。上周六拜登在贏得逾270張選舉人票後已宣布當選，預計將於明年1月20日就職。

(時報資訊)