美國總統大選落幕，台股指數強攻再創新高！美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，在不確定因素消除下，美股從上週開始一路狂飆，上週五美國道瓊工業指數雖然拉回小跌，但今天盤前期指持續大漲，亞股及陸股也上演慶祝行情，帶動上週已強勢大漲的台股今天跳空開高，開盤不久就衝破13100點，以13149點寫下歷史新高。

其中半導體類股及航運類股可說是多頭重心，台積電(2330)領軍，創意(3443)亮燈漲停，聯詠(3034)及原相(3227)等強勢大漲，股王—大立光(3008)也擺脫弱勢走高，玉晶光(3406)及佳凌(4976)連袂強玫，中小型股的撼訊(6150)、萬海(2615)、王品(2727)、精材(3374)、敦泰(3545)及為升(2231)盤中亮燈漲停板，不過中場過後，13000點以上居高思危賣壓出籠，台股指數小幅拉回，但仍站穩13000點，成交量也溫和放大；截至11點35分為止，加權股價指數13066.16點，上漲92.63點，成交量1533.58億元，OTC指數為167.67點，上漲1.86點，成交量458.3億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲3.04%，其次是造紙類股及玻璃類股，分別上漲2.8%及1.77%，表現較差者為網通類股、營建類股及金融類股，其中網通類股上漲0.24%，營建類股上漲0.33%，金融類股上漲0.44%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.25%，表現最差為生醫類股，上漲0.17%。

就技術面來看，美國總統大選塵埃落定，美股狂飆，台股指數也隨著衝高，上週加權股價指數收盤為12973.53點，累計一週上漲 427.19點，漲幅為3.4%，週K線收紅，週成交值8895.97億元，較前一週下滑；OTC指數收盤於165.81點，上漲3.88點，漲幅為 2.4%，週K線收紅，週成交值2405.5億元，較前一週增加；今天台股在拜登勝選電子股大漲帶動下，指數跳空開高，早盤指數創下台股新高；上週台股在國際股市連日走揚帶動下天天上漲，日KD指標走勢向上，指數越過上檔各條短中期均線壓力，唯一美中不足是指數上攻未伴隨量能擴增，由於歐美疫情持續蔓延，且13000點之上反壓沈重，短線高檔波動恐加大，所幸週指標轉強，中長期均線上揚有利多方，隨選舉結果底定，大選不確定因素消散，市場將重新聚焦於經濟基本面與企業營運展望，本週台股指數有望站穩13000點關卡。

分析師表示，隨著美國總統大選底定，拜登勝選與兩黨國會分治是市場最樂見的情況，考量大選的不確定性消除，未來美國防疫措施可望加強，加上美中關係有望緩和、蘋果新機熱賣、歐美總經數據良好、Fed持續寬鬆政策、以及外資上週連五買等因素，皆有助點火第4季法人、集團季底作帳行情，後續買盤回補力道可期。

由於國際股市回穩，台股技術指標走多，有助台股維持高檔整理態勢，建議偏多操作，短線聚焦業績題材、財報亮眼者，如：蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第4季展望佳個股，調節財報利空、法人減碼及高檔轉弱股。

萬海(2615)因亞洲進入旺季，且租櫃、租船相關成本提升推升運價大漲，2020年獲利上修，加上以公司股利配發率50%估算，現金殖利率可達5.5%，而且目前PBR落於近5年區間中，評價未過高；世界先進(5347)2021年8吋晶圓代工需求在上下半年分別獲得面板驅動IC及電源管理類產品所帶動，同時新加坡廠快速調整，對公司可望從阻力變助力，讓獲利能力進一步提升，兩家公司均可逢低佈局。

(時報資訊)