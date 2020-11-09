（中油近年推動再生電腦聯合捐贈計畫，捐贈再生電腦給偏鄉學校及弱勢團體使用。圖／中油提供）

配合教育部「偏鄉數位應用精進計畫」，中油推動再生電腦聯合捐贈計畫，捐贈再生電腦給偏鄉學校及弱勢團體使用；9日捐贈桃園市立永安國中再生電腦35台，供學校遠距教學使用，全公司年度總捐贈數量已達443台。

中油2020年除了總公司外，包括煉製事業部、油品行銷事業部、溶劑化學品事業部、探採事業部及潤滑油事業部等6個單位均有參與再生電腦捐贈，受贈單位及學校包括財團法人福智文教基金會、社團法人高雄市慈善團體聯合總會、財團法人第一社會福利基金會、嘉義縣政府、基隆市堵南國小、桃園市羅浮國小、桃園市永安國中、苗栗縣同光國小、臺南市樹林國小、高雄市路竹國小、梓官國小、燕巢國小、兆湘國小、油廠國小、大社國小等。捐贈的再生電腦由資訊單位重新檢查整理基本配備（含螢幕、鍵盤及滑鼠等）後全數捐給各單位使用。

中油表示，經過整理後的再生電腦都能正常使用，受贈單位甚至說，這些電腦更優於他們現有的電腦規格，透過這些輔助教學的電腦設備，讓學生更樂於學習，也期盼能拋磚引玉，讓社會更多單位投入資源活化、實踐永續利用及資源循環再利用之工作，提升學童資訊科技素養，縮短城鄉數位落差，落實節能愛地球、資源回收再利用的理想。

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