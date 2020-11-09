（照片由左至右依序為網家電商副總吳德威、投資長兼策略長周磊、董事長詹宏志、執行長蔡凱文、人資長陳幸琦、行銷中心總監鐘紫瑋。圖／網家提供）

電商市場競爭激烈，網路家庭（8044）近年來調整集團營運體質，除拓展年輕客群以外，更積極延攬跨界人才來擔任集團高階主管，9月至今才短短兩個月從電商界、金融界以及外資圈挖角三位高管，分別擔任電商副總、人資長以及投資長的角色。董事長詹宏志表示，過去網家習慣「埋頭苦幹，行事風格像獨行俠」，未來對內將積極整合、對外則將廣泛結盟，強化集團力量。

網家近期積極延攬人才，聘用吳德威擔任集團電子商務副總經理，吳德威為前味全龍領隊，過去也曾任阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理、台灣雪豹科技董事長，將帶領PChome 24h購物3C及N3C全線產品發展與銷售。

另外為驅動組織變革，又新聘前花旗銀行亞太區人資中心副總裁陳幸琦為集團人資長暨副總經理。此外，11月初才公布的最新高層異動，則是找來擁有多年從事投資與金融產業的經驗，過去曾任卓毅資本董事總經理、巴克萊銀行投資銀行部助理副總裁資歷的周磊，擔任網家投資長兼策略長。周磊在外商投資銀行及私募基金公司歷練約15年，並曾經手多項大型國際公司整合與策略併購案。

外界好奇網家在短短幾個月招來各界好手，到底要做什麼？網家執行長蔡凱文表示，以投資長與策略長周磊的角色來看，未來網家將會更積極的介入台灣的新創服務，打造更好的線上與線下行銷推廣系統，蔡凱文表示，未來網家將做CVC（企業創投，Corporate Venture Capital），尋找有潛力的新投資並發展新的服務。

詹宏志則表示，未來網家集團有幾個重要的方向，一是內部要整合，他表示，過去集團旗下每家公司習慣各自發展，現在要內部逐步整合；二是對外要廣泛結盟，且結盟對象不限大小，最重要的是透過「連結」創造出對於會員最大的好處。

本週電商界將迎來年度最大檔期雙11購物節，網家今年啟動歷年規模最大的跨界結盟，攜手業者包括電信、百貨、餐飲、人文展覽等場域，將戰線延伸至線下，預期今年雙11檔期業績將翻倍成長，並突破去年同期表現，將為第四季營運帶來強勁貢獻。

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