近期台南女大生遭殺害案震驚全國，為防範暴力事件危害校園安全，太平警分局已針對轄內24所各級學校全面清查，並加強校園周邊安全巡簽，協助校園檢視監視器、照明設備，消彌治安死角，另結合愛心服務站，搭配治安斑點圖，繪設安全走廊，有效維護師生們上下學安全。

太平警分局2日由副分局長李瑞雄率分局相關業務組先行前往轄內國立勤益科技大學拜會，並召開校安會議，校方會中提出7點建議事項，如校園周邊加裝監視器(照明設備)、建立校園安全走廊、警政APP是否有英文版網頁、派員至校內實施安全檢測(治安風水師)、設計警方報案專線小摺卡等，太平警方相當重視校方意見，於會後即彙整相關意見並研擬解決方案。

9日上午由分局長賈立民率相關幹部等7名一同前往勤益科大拜訪校長陳文淵及教官，對提出之建議事項逐一回應，並定期採滾動式調整因應，另值得一提的事，校方一提案為「警方常實施犯罪預防宣導或是推廣警政APP之運用，因外籍學生的主要語言以英文為主，可否輔以英文版本或網頁介面，讓他們也看得懂，且操作方便。」此部分在賈分局長努力下亦立即獲得上級回應，已著手建置當中。

勤益科大校長陳文淵表示，非常感謝太平警方的用心，校方也將針對校園安全及師生們實施宣導，並提供良善的求學環境。太平警方表示，目前已強化轄內24所學校之安全維護，並加強巡簽及各級幹部複式訪查，並依既有之聯繫窗口保持密切聯繫及意見反應，落實校園安全環境檢測評估、簽訂維護校園安全支援協定書，甚至結合學校志工及協勤民力等措施，形成層層安全防護網，共同落實校園安全。

為防範暴力事件危害校園安全，太平警分局長賈立民率相關幹部等7名一同前往勤益科大拜訪校長陳文淵及教官。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

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