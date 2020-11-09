英國國防參謀長卡特（Nick Carter）警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成經濟危機之際，全球局勢呈現的不確定性與焦慮，可能引發另一次的世界大戰。

路透社報導，卡特在今天英國國殤紀念日（Remembrance Sunday）播出的一段訪談中表示，區域緊張局勢升高和誤判情勢，最終可能導致更廣泛的衝突。

卡特告訴天空新聞網（Sky News）：「我認為我們身處全世界充滿不確定性及焦慮的時刻，當然，全球處於競爭動態也是我們日常生活的特徵之一。而我認為在那麼多區域性衝突正在持續的情況下，我們真正面臨的風險正如大家所見的緊張升高，恐讓人誤判情勢。」

當被問到這是否意味著將有再次爆發世界大戰的實際威脅，卡特回說：「我認為這是一個風險，我們必須意識到有這些風險。」

2018年成為英國軍方首長的卡特表示，緬懷那些過去在戰爭中喪命者很重要，那提醒我們，可能有人會重蹈覆轍。

他說：「如果大家忘了戰爭的可怕，那我認為最大的風險，就是人們可能會覺得發動戰爭是合理的事。」

「我們必須記住，歷史可能不會重演，但有規律可循，如果大家回顧上個世紀，在兩次世界大戰發生前，我認為都是因為緊張局勢升高導致誤判情勢，最終引發大規模戰爭，我們希望永遠不會再看到這種事。」

(中央社)