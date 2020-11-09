國內一款年吃百萬顆的安胎藥ritodrine，因有造成肺水腫、交感神經失調等副作用風險，可能危及母胎生命，食藥署近期研議禁止，預計在年底召開專家會議研議禁用，最快明年就會有結果。

食藥署藥品組科長洪國登表示，ritodrine是一款含有乙型受體素成分的類安胎藥，能幫助血管擴張讓子宮平滑肌不任意收縮，做為安胎藥已有數10年歷史。

不過這款安胎藥在2013年卻被歐洲醫藥管理局指出，會造成心跳加快、肺水腫等副作用，因此近幾年歐洲已宣布禁用ritodrine，洪國登說，為與國際接軌，食藥署近日已發函國內婦產科醫學會、母胎醫學會，盼醫界能避免使用ritodrine，並預計年底召開專家會議，研議是否禁用，最快明年就有結果。

據健保資料庫統計，台灣每年ritodrine的用量約12萬張處方，估計國人每年至少吃上百萬顆，洪國登坦言，這款藥若禁用將無替代藥物，雖然有另一款降血壓藥具安胎功能，但由於該藥尚未申請適應症，因此仍不能列為主力藥物。

食藥署統計，台灣過去10年中，共有34件ritodrine的不良通報，有14位屬嚴重個案，20位非嚴重個案，嚴重個案中又有9人罹患肺水腫，當中還有3人危及性命，5例發生心跳加速等嚴重副作用。洪國登補充，在20位非嚴重個案內，多數民眾也有心悸、心跳加速等副作用。

母胎醫學會理事長鄭博仁表示，ritodrine已有四無十年的歷史，是非常古老的安胎藥，但由於副作用較強，因此若醫師未注意孕婦本身的高血壓、糖尿病，或是懷多胞胎的情形，使用後導致嚴重副作用的機率就較高，最嚴重恐致命。

鄭博仁指出，目前除歐盟禁止外，美國也已宣布禁用，雖然台灣未來若禁用將暫無替代藥物可使用，但目前國際上對於早產的定義早已與過去不同，台灣過去往往希望孕婦能安胎到足月，但事實上國際母胎醫學會對足三十四周以上孕婦，不實施安胎處理列入指引，若真有必要使用安胎藥，也可用降血壓藥物nifedipine來代替。

(中時 )