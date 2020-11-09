司法院為宣導《國民法官法》，打算明年編列1.2億。國民黨立委李貴敏今日於立院司法委員會質問時，意外發現司法院長秘書來自萬國法律事務所，李貴敏當場質問「所以司法院都沒有人才，以後萬國的案子都會判勝訴是吧？」列席備詢的司法院祕書長林輝煌當下並無回應。

李貴敏指出，司法院編列明年政策宣傳費用，高達2.2億，其中1.2億是要宣傳《國民法官法》。但司法院過去提出的民調說，8成民眾支持，所以才不推陪審制，改推參審制。既然如此，為何又要編這麼多錢宣傳國民法官如何運作？

李貴敏表示，當初司法院說8成民意支持，但前提是民眾知道什麼是國民法官，如果很多人都搞不清楚，那司法院怎麼可以說民眾支持？如果實際上很多民眾不知道國民法官是什麼，那當初司法院就有誤導立委的嫌疑。

李貴敏說，上周有民間團體公開質疑這筆1.2億預算，未來司法院使用預算，是否願意公開預算細項？司法院秘書長林輝煌回應，會符合法律規定。

李貴敏表示，外界憂心1.2億會被挪去當作大內宣費用，林輝煌說會遵照《政府採購法》規定。李貴敏說，之前衛福部為了規避《採購法》中10萬元以上標案就要公開的規範，硬是開了一個9萬9千元的案子，不希望其他部門有樣學樣，司法院現在是否可以給個承諾會公開所有預算細項？

李貴敏指出，政府可以去查民間單位的帳，為什麼自己不敢公開？林輝煌回應，會依《採購法》規定上網公開。李貴敏說，那以後民間是不是可以學你們都不要公開？

李貴敏質問，有關《國民法官法》的宣導，屆時執行單位員額有多少人，司法院發言人室發言人張永宏回應，有3位，1人有法律背景，來自萬國法律事務所，林輝煌另表示，司法院長室的秘書也來自萬國。

司法院行政廳回應，相關人等都是對外招考約聘專員，目的是管理網站、圖像設計等等。李貴敏說，所以司法院現在也學行政院找做圖小編嗎？

(中時 )