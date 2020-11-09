行政院多次強調新聞頻譜是全民公共財，並非一旦取得就可以不受法律限制、終身世襲。但學者上午在「中天換照所引發憲政法治爭議」座談會中表示，衛星頻道不像無線廣播電視，沒有使用稀少無線電波頻譜問題，自然也無公益受託人角色，所以換照審查應採寬鬆標準。

中天新聞台換照引發憲政法治爭議，台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會上午舉行記者會，與談的政治大學法律學系副教授劉定基表示，NCC換照涉及言論自由或新聞自由保障，一方面衛廣法許可制度本身，就涉及憲法言論自由保障，但要注意的是，衛星頻道，不是台視、中視、華視及民視等無線廣播電視，沒有使用到稀少無線電波頻譜問題，也沒有強烈公益受託人角色，所以NCC審查標準應採寬鬆標準，但NCC顯然沒有注意到。

他說，有關項目違規紀錄，不是採取NCC喜不喜歡的標準，也不是選業界模範生，只要達到基本營運要求，就應達到換照標準。

對於NCC日前舉行聽證，劉定基表達肯定態度，也就是透過公開透明的程序，是值得肯定的。 但聽證要符合基本正當程序要求，上次的聽證會卻有瑕疵，包括沒有事先提供鑑定人意見，未給予當事人向鑑定人發問、辯論的機會等等。

此外，劉定基也質疑，在數位匯流時代，有很多問題有待NCC處理，但現在看到NCC像是很積極扮演「傳播學院老師」角色，例如新聞要不要馬賽克、巴掌聲音可不可以出來等等，把有限的時間用在內容管制上，

反而沒有把業者要申請新聞台設置、換照，到底應抱持什麼標準、政策講清楚。

劉定基說，NCC重視媒體的內部組織，無非是要維持媒體內部的新聞從業人員專業、自主，希望媒體負責人不要干預，不過，要求設「獨立審查人」，其實跟NCC自己追求的目標也可能有衝突，難道沒有干預內部新聞自由的問題？要如何處理這種潛在的矛盾，NCC還未提出合理說明 。

政治大學法律學系副教授劉定基出席與談。（黃世麒攝）

(中時 )