◎來趟偽出國！韓國觀光公社帶你一秒飛韓國

為疫後的韓國之旅預先準備，韓國觀光公社台北支社「韓國想見你」系列活動又一波，11月將以大邱、務安二城市為主題，推出快閃趴，現場介紹如何利用大邱、務安城市風光，讓民眾體驗換穿韓服，與大邱、務安知名景點拍照打卡；也可憑活動入口登機證，兌換炸雞、年糕，品嚐韓食，營造一秒到韓國的氛圍。

◎NCC審中天執照 董保城籲學者委員：勿忘捍衛言論自由初衷

通傳會（NCC）正審查中天電視台換照事宜，東吳大學副校長董保城今天在一場座談會中表示，NCC有7位委員，其中5個來自學界，他們過去發表文章都是在捍衛言論、確保言論自由，希望他們勿忘初衷，否則回到學校面對其他老師、學生，將情何以堪。

台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會今天舉行「中天換照事件所引發之憲政法治爭議」座談會，多位學者專家出席。

◎台中捷運蓋了11年 16日可望試營運

中捷蓋了11年，可望16日試營運開車了！台中捷運公司董事長林志盈今天表示，中捷目前還需進行相關配套準備，這兩天會決定試營運時間，並將在11日正式宣布，希望在16日可以試營運，開始讓民眾自由搭乘。

◎好想要！星宇桌曆初登場 今起開放預購

航空桌曆今年有新選擇！2021 STARLUX星宇航空桌曆「初始號」氣勢登場，星宇航空史上第一本桌曆以星際銀呈現太空艙般的機械金屬感，一頁頁如科幻電影海報的航機寫真，帶大家展望全新的年度，今(9)日17：00至11月18日23：59於星宇小舖開放預購。

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(中時新聞網)