高雄巿議會連續10年寒冬送暖，已經有1萬4349戶弱勢家庭受惠，今年則有1410個家庭可望獲得每戶2000元物資券及500元等值物資包。特別的是今年的還將舉辦「惜食餐」，將在11月14日席開百桌，邀請弱勢家戶參與。

高雄縣市合併10年，議會溫馨送暖也長達10年。議長曾麗燕指出，前議長許崑源10年前發起寒冬送暖活動，結合民間資源與力量，關懷政府資源所照顧不及的弱勢家庭，歷經3屆議會，迄今，共計送暖1萬4349戶弱勢家庭。

高雄巿議會將在14日下午，在議會前廣場舉辦今年的寒冬聯合送暖。曾麗燕感謝今年的送暖優先照顧受新冠疫情影響的經濟弱勢家庭，尤其高雄市慈善團體聯合總會動員高雄各慈善團體、企業及個人，出錢出力，共襄盛舉。

受新冠肺炎疫情影響，公益勸募雖不如以往，但在議會登高呼籲下，今年送暖及物資金額仍高達343萬元，總計結合113個慈善機構、企業及個人，送暖給1410個弱勢家庭，發放每戶2000元物資券及500元等值物資包。

今年送暖特別結合「惜食」概念，由高雄餐旅大學師生運用剩餘食材烹煮惜食餐，邀請慈善機構、個人及受助戶在14日當天一起享用，除宣導惜食，更鼓勵市民將可食用的剩餘食材捐助實物銀行，幫助弱勢家庭。

(中時 )