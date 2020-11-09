高雄市長陳其邁9日上午出席高雄大學交接布達典禮，對於民眾關心輕軌二階，他表示，今天會把所有的資料完成，大概這周就會宣布動工；這不僅經過動態評估，也經過民意的測試。

陳其邁說，經過動態的評估，之前我們也花了一段時間在整理整個優化的路型，來解決民眾所擔心的問題，整個優化方案也經過民意的測試，再加上科學動態的評估、大數據的分析，今天會把所有的資料完成，大概這禮拜就會宣布動工。

對於高美館到大順路的爭議部分，復工是按照期程做下去，還是會先擱置？陳其邁表示，會按照我們整體施工的計畫，因為不管是在美術館段，或是在農16到大順路這個部分，這段經過不同的優化路型的設計，再經過動態評估，來看對交通的影響，甚至一些路型的改變，也能夠讓交通更順暢，尤其能夠銜接捷運的路軌，讓用路人更方便，這個部份不僅經過動態評估，也經過民意的測試。

至於民調，陳其邁說，方式有兩種，一種是實際走訪住在附近的民眾，另一種是電話民調，經過雙重的動態評估，及民意調查的驗證來設計這些優化後的路型，也能夠解決捷運路網的規畫，同時讓捷運路網更完備，並改善道路交通問題。

高雄大學校長交接方面，新任校長陳月端是高大財經法律學系教授，她是該校第6任校長，也是創校20年首位女性校長。陳月端強調，將帶領團隊推動「典範的改變」，強化教學跨域融合，鏈結企業培力、智慧校園治理永續化、放大產學及研究能量、堅持教學品質，邁向更美好的未來。

高雄大學新任校長陳月端將帶領團隊推動「典範的改變」，強化教學跨域融合，鏈結企業培力、智慧校園治理永續化。（林瑞益攝）

(中時 )